Non si abbassano le sbarre del passaggio a livello: interviene la Polizia Locale

Ancora disagi al passaggio a livello di via Corato nella serata di oggi, 6 agosto: a fare da sbarre sono i mezzi della Polizia locale da un lato e dall'altro a causa di un guasto che ne impedisce la chiusura. Sono al lavoro gli operai per cercare di riparare il guasto e risolvere quanto prima la situazione, ovviamente di grande disagio e potenziale pericolo. Ovviamente, pur nella comprensione della possibilità di un guasto meccanico come pare sia avvenuto in questo caso, molto malumore dai cittadini che continuano a lamentarsi di una città tagliata in due dal passaggio a livello.