Novena per San Giuseppe, domani la Baldassarre "omaggia" con la musica

Non poteva mancare l'omaggio della Baldassarre a San Giuseppe in occasione della Novena per i festeggiamenti del Santo tanto caro a fedeli giovani e adulti. La scuola Baldassarre, come si sa, rientra nel territorio di appartenenza della parrocchia diretta da don Francesco La Notte e sarà come sempre un onore per alcuni alunni musicisti della scuola Baldassarre coordinati dal prof Alessandro Giusto, dare il proprio contributo come in questa occasione, domani giovedì 14 marzo dalle ore 20 nella chiesa di via De Robertis, nell'ambito di una esibizione costituita da letture di testi di autori contemporanei sulla figura di San Giuseppe, "Patris Corde", con esecuzioni musicali a cura degli studenti della scuola di piazza Dante diretta da Marco Galiano.