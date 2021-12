Parrocchia san Giuseppe, raccolta di alimenti per i più bisognosi

Per tutto il periodo natalizio, presso la parrocchia di San Giuseppe si potranno donare dolci o alimenti confezionati da donare ai più bisognosi.«L'augurio è che ognuno di noi possa trovare nel cuore le ragioni che ci spingono ad amare, a lavorare, costruire qualcosa, per sé e per gli altri. Il periodo natalizio è da sempre il momento dell'anno in cui, più di ogni altro, si concentrano iniziative solidali e di inclusione sociale che tendono ad assumere una dimensione solidaristica e che vedono il coinvolgimento (o come destinatari finali) indigenti, categorie svantaggiate, vittime di emarginazione di vario tipo. La solidarietà e l'aiuto del prossimo, specie se in difficoltà, non dovrebbero manifestarsi solo ed esclusivamente a Natale ma caratterizzare il nostro agire quotidiano».