Sana e robusta Costituzione? A Trani incontro formativo sul referendum

'Sana e robusta Costituzione?' è questo il titolo dell'incontro informativo sul referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, che si svolgerà lunedì 14 settembre alle ore 20 presso la parrocchia di San Giuseppe di Trani.Un incontro socio-politico sul valore di questo referendum durante il quale saranno analizzate le ragioni del sì e le ragioni del no, al fine di conseguire un'informazione completa e non orientata, per un esercizio più consapevole del diritto di voto.L'iniziativa si inserisce ormai al termine di un percorso di spiritualità parrocchiale che ha accompagnato i giovani e gli adulti per questi mesi estivi: Adoro il lunedì.Invitiamo a partecipare liberamente a questo appuntamento quanti lo vorranno e sentono il bisogno di chiarimenti sull'argomento del referendum ormai alle porte.