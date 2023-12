Nuova esperienza Erasmus plus in Germania per gli alunni della Rocca-Bovio-Palumbo 

Dall'11 al 17 dicembre un nutrito gruppo di alunni delle classi 3ªA, 3ªB, 3ªC, 3ªE della Rocca-Bovio-Palumbo è a Roßdorf, nei pressi di Francoforte, in Germania, accompagnata dai professori Andriani, Chieppa , Di Bisceglie, Lonigro e Lopolito, per un'esperienza di residenza e scambio con la Justin-Wagner Schüle, fortemente voluta e sostenuta dal Dirigente Scolastico, il prof. Giovanni Cassanelli, nell'ambito del progetto di accreditamento Erasmus di cui la scuola è capofila fin dal 2020.I ragazzi, che sono ospiti dei loro compagni tedeschi e delle loro famiglie per una esperienza coinvolgente a 360 gradi, stanno lavorando con gli amici tedeschi a un progetto sul tema della partecipazione democratica alla vita delle istituzioni. In particolar modo, considerando come tale tema vada affrontato a partire dalla propria diretta esperienza quotidiana, gli studenti stanno riflettendo in questi giorni sulla loro partecipazione alla vita dei rispettivi istituti, mettendo in risalto analogie e differenze tra la scuola italiana e quella tedesca, con l'obiettivo di presentare delle proposte concrete per migliorare la propria scuola. Questa nuova esperienza di mobilità in Germania, che giunge dopo i recenti viaggi di alunni e docenti in Finlandia, in Svezia e in Grecia, avvia un ulteriore scambio didattico-culturale che intanto continuerà nel prossimo quadrimestre con attività di collaborazione a distanza in gruppi misti di studenti italiani e tedeschi, per poi culminare nel mese di aprile 2024 quando saranno gli studenti tedeschi che ricambieranno la visita venendo ospiti presso la nostra scuola a Trani. Ancora una volta, dunque, la Rocca-Bovio-Palumbo ha deciso di investire in un'esperienza altamente formativa e affascinante, che permette il confronto tra abitudini, culture e modi di pensare, ma, soprattutto, lo sviluppo di una coscienza civica europea che promuova la cultura della solidarietà e della pace. L'incontro con l'altro da sé non può che arricchire i ragazzi e diventare un "mattone" significativo nella "costruzione" della loro personalità e del sentirsi cittadini europei, grazie anche allo sviluppo delle loro capacità comunicative in inglese, lingua che rappresenta il veicolo privilegiato ed esclusivo nella comunicazione tra questi ragazzi che certamente rimarranno amici dopo una tale significativa esperienza.