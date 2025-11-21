Rotatoria
Vita di città

Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi

Ordinanza Dirigenziale in vigore fino al 15 gennaio 2026 per consentire i lavori. Scattano i divieti e gli obblighi di svolta

Trani - venerdì 21 novembre 2025
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria all'incrocio strategico tra Viale De Gemmis e Via Malcangi. L'intervento, atteso da anni, ha l'obiettivo di snellire il traffico in uno dei punti più congestionati della città, importante per chi entra o esce da Trani in direzione sud, e di accrescere la sicurezza stradale.

Il progetto, affidato alla società Constructa come opera di urbanizzazione primaria, si inserisce nel Piano urbanistico esecutivo che ha visto sorgere nelle vicinanze nuove costruzioni. La realizzazione della rotatoria è strettamente collegata all'apertura al pubblico di un ampio parco pubblico di 6.000 metri quadrati adiacente ai nuovi complessi edilizi. L'intervento prevede anche la completa nuova bitumazione di viale De Gemmis e di un tratto di corso Don Luigi Sturzo. Per consentire l'esecuzione in sicurezza di questa riqualificazione, la Polizia Locale ha emesso l'Ordinanza Dirigenziale N. 740 del 19/11/2025 che dispone l'interdizione al traffico veicolare nell'area.

Periodo di Validità e Contesto dell'Ordinanza
La Giunta Comunale, su richiesta dell'Area Urbanistica (prot. n. 0074293 del 07/11/2025), ha ritenuto necessario adottare misure temporanee alla viabilità. Le disposizioni sono immediatamente esecutive e resteranno in vigore fino al 15 gennaio 2026 e comunque fino al termine effettivo dei lavori. Per garantire la sicurezza dei lavori e la fluidità della circolazione, sono state stabilite diverse modifiche temporanee alla viabilità, che i conducenti dovranno rigorosamente seguire:
  • Per chi proviene da Bisceglie (Via Malcangi): Obbligo di svolta a sinistra in Via Bari per dirigersi verso il centro città.
  • Per chi proviene dal centro (Viale De Gemmis): Obbligo di svolta a sinistra in Via Don Pasquale Uva per i veicoli (inclusi gli autobus della linea urbana) diretti verso Via Malcangi.
  • Per chi va verso Bisceglie (Via Malcangi): Obbligo di svolta a destra in Via Giuseppe Gioia.
  • Via Giuseppe Gioia è inoltre istituita a senso unico di marcia nella direzione da Via Malcangi verso Viale De Gemmis.
  • Direzione Piazzale Marinai d'Italia: I veicoli e gli autobus provenienti da Via Malcangi e diretti verso Piazzale Marinai d'Italia avranno l'obbligo di svolta a sinistra in Via Grado, seguendo poi il percorso alternativo (Via Arno, Via Aquileia e Via Piave).
Obblighi e Responsabilità
L'efficacia dell'ordinanza è subordinata al rispetto di precise condizioni da parte della ditta esecutrice CONSTRUCTA S.r.l., la quale è responsabile della sicurezza del cantiere, dell'utilizzo di movieri e dell'installazione della segnaletica temporanea conforme e preventiva. I cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata e a rispettare le deviazioni per garantire la sicurezza pubblica durante il periodo dei lavori.
  • Polizia Locale
