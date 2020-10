Nuovo caso covid alla scuola media Giustina Rocca: positiva una docente

Oggi chiusura per sanificazione

Dopo il liceo De Sanctis, si registra un nuovo caso di positività al Covid-19 alla scuola media Giustina Rocca: a contrarre il virus una docente di sostegno e per questo, l'intera classe è tornata a casa prima della fine della giornata. Questo pomeriggio verrà avviata la sanificazione così come da disposizioni ministeriali e per tale ragione la scuola resterà chiusa. Domani le attività scolastiche riprenderanno regolarmente, salvo diversa disposizione.