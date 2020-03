Nuovo decesso ad Andria per Coronavirus: «Persona onesta e sempre attiva nei fatti»

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio espresso dal ragionier Sebastiano Chieppa, past president dell'Ordine Commercialisti e Ragionieri della circoscrizione del Tribunale di Trani per la perdita di Vincenzo Sinisi, uno degli andriesi deceduto a causa del Coronavirus.«Ciao Vincenzo, in questo momento di distacco dalla nostra piccola vita terrena non posso non ricordare a tutti noi il tuo appassionato impegno per il nostro percorso professionale che ricordo da decenni, sempre preciso, veemente, trasparente. Quando mi dicevi "Prsde', camoin nan l'si dann adenz, ve' ve'", mi sentivo protetto non solo da una voce amica ma da una persona, passionalmente onesta e sempre attiva nei fatti. Hai sempre dato alla nostra categoria l'orgoglio dell'appertenenza ed io e noi te ne saremo eternamente grati. Grazie Vincenzo».