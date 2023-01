Nuovo restyling della fontana di via Istria, sarà pronta ad aprile

Un nuovo e ancor più bello biglietto da visita per i visitatori che arrivano in città dall'uscita Trani centro: sono stati infatti avviati i lavori della nuova fontana che sorgerà in via Istria finanziata dalla compagnia assicuratrice Allianz Famiglia Ragno. Il progetto è dello studio dello studio Decimoparallelo architects, a firma dell'architetto Giuseppe D'Angelo: i lavori dovrebbero concludersi a ridosso di Pasqua. La fontana, ancor più maestosa rispetto a quella attuale, prevede anche giochi di luce.Non sono mancate le reazioni su questo nuovo intervento, in particolare quella del segretario cittadino di Fdi Trani, Raimondo Lima: «Il restyling della fontana di via Istria a cura della compagnia assicuratrice "Allianz Famiglia Ragno" è l'ennesima dimostrazione di come i privati, negli ultimi anni - in questa circostanza con riferimento all'arredo urbano - stiano facendo la differenza regalando alla città una nuova veste. Tutto ciò a differenza dell'amministrazione che invece abbandona i suoi storici gioielli - come ad esempio La Lampara - in completo stato di abbandono e degrado. Ad amministrare così, sono bravi tutti. Buon proseguimento».