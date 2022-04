Offerta di lavoro, Agenzia Generale di Barletta/Trani delle Assicurazioni Generali SPA cerca nuove risorse

Se non cerchi solo un lavoro ma qualcosa di più, invia la tua candidatura

Corso di formazione a norma Ivass completamente gratuito

Rimborso spese

Inquadramento previo superamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

Diploma di maturità o laurea

Essere automuniti

Residenza a Barletta o nelle città limitrofe.

Le Assicurazioni Generali S.p.A. - Agente Generale Gennaro Ferrara - Agenzia Generale di Barletta Via Giuseppe de Nittis, 45 / Subagenzia di Trani Corso Manzoni n. 60 ,presente sul territorio di Barletta e di Trani dal 1958 che da sempre mette competenza e professionalità al servizio dei suoi clienti cerca nuovi consulenti ed impiegati da inserire all'interno della propria sede di Barletta.L'agenzia offre:Per la candidatura viene richiesto:Come skills, i candidati devono possedere ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra e propensione al raggiungimento degli obiettivi.La risorsa individuata, durante l'avvio del suo percorso, verrà affiancata da un tutor con esperienza decennale.Se hai motivazione e le caratteristiche richieste, ti invitiamo a sottoporre la tua candidatura cliccando qui per inviare il CV via email