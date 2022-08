Oggi a Trani la seconda edizione di “Sweetly, percorsi e discorsi sul Moscato di Trani”

Domenica 28 agosto, Trani ospiterà la seconda edizione di "Sweetly, percorsi e discorsi sul Moscato di Trani". L'evento, promosso da WSC - Wine Specialist Council è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Trani. La giornata partirà alle ore 17 presso il ristorante Pelledoca in via Statuti Marittimi per un incontro tra produttori, enologi, sommelier, personalità politiche e tecnici del settore Food and Beverage. Oltre ai saluti del sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, e del presidente dell'associazione WSC, Gianluca Tesse, è previsto l'intervento dell'On. Dario Stefàno, Presidente della 14esima commissione Politiche dell'Unione. All'evento, il cui obiettivo è quello di rimettere il Moscato tra gli obiettivi principali di tutela del territorio, parteciperà anche l'assessore al Marketing e alla promozione territoriale, Lucia de Mari. A seguire, alle 18.30 l'enologo CREA-Turi dott. Francesco Mazzone, il degustatore ufficiale di vino Enzo Scivetti e l'enologo dott. Cristoforo Pastore, interverranno nella Masterclass dedicata al tema "Moscato di Trani, il disciplinare e le sue declinazioni". Dalle 20.30 partirà in piazza Quercia il momento di esaltazione del Moscato di Trani grazie alla degustazione di abbinamenti golosi e sfiziosi preparati dagli chef aderenti all'iniziativa.