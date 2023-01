Oggi benedizione degli animali nella chiesa di San Francesco

A Trani, presso la parrocchia di San Francesco, martedì 17 si vive la tradizionale benedizione sugli animali presenti (domestici e non).Alle ore 18:30 santa messa; alle ore 19:00 rito di benedizione.Di antica tradizione è tale benedizione, nella memoria liturgica del Santo Abate, Antonio. La Chiesa vive questo rito per via del suo patrocinio nato secoli e secoli addietro.È tramandato che, nella vita eremitica di Antonio d'Egitto, gli allevatori donassero a lui dei suini. I maiali venivano utilizzati per la sopravvivenza sua e dei suoi discepoli, come anche per creare degli unguenti usati cime medicinali per le ferite. Così, Sant'Antonio diviene protettore degli animali. A distanza di secoli Trani rivive questa antica ritualità. La cittadinanza è invitata a condurre gli animali, domestici o meno che siano!