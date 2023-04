Oggi l'incontro a San Luigi con Debora Ciliento e Loredana Capone

"Tornare a parlare con le persone per delineare i programmi presenti e futuri del Partito Democratico. Oggi sarà un appuntamento importante per militanti e tutti coloro i cui ideali sono vicini a quelli del centro sinistra".A dirlo è la consigliera regionale Debora Ciliento che questa sera aprirà e chiuderà i lavori nell'auditorium San Luigi in piazza Mazzini a Trani, a partire dalle ore 18. Tra gli ospiti dell'incontro, Loredana Capone, presidente del consiglio regionale e vicepresidente del Partito Democratico nazionale."Avere Loredana Capone a Trani è un privilegio per tutti noi - continua Ciliento -. Con lei potremo confrontarci su questa nuova primavera per la politica dove i cambiamenti avvenuti a livello nazionale devono avere riscontro anche nella nostra regione e nelle nostre comunità.Capiremo insieme le sfide che ci aspettano, quali temi saranno il cardine dei programmi politici della Regione Puglia e in che modo poter riavvicinare le nuove generazioni alla sana politica. Quello di oggi sarà un momento di confronto che, sono certa, darà importanti spunti di riflessione per tutti".