Oltresport Trani lancia una raccolta fondi per partecipare al campionato italiano di Power Chair football

Il primo campionato italiano di Power Chair: per partecipare la squadra di Trani ha la necessità di acquistare altre 2 carrozzelle professionali del valore complessivo di 25.000 euro."In cambio di un piccolo aiuto promettiamo di mettercela tutta per superare i nostri limiti e di tenerti aggiornato sui nostri risultati sportivi", dichiara il presidente Donato Grande, fiducioso nella possibilità di raggiungere l'obiettivo"Ciao, ti chiedo gentilmente di fare una donazione o di condividere questa raccolta fondi GoFundMe.Aiutateci a far GOL!Noi della squadra "Oltre Sport" di Trani abbiamo bisogno del tuo sostegno per provare a vincere il primo campionato italiano di PowerChair Football …Leggi di più qui Inoltra questo messaggio ai tuoi contatti per aiutare questa raccolta fondi a raggiungere il suo obiettivo!"