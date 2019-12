Operazione Amiu-Sia, Briguglio risponde a Lima: «Dichiarazioni senza fondo di verità»

Dopo aver letto alcune dichiarazioni senza fondo di verità, mi preme rendere noto che nessuna battaglia politica, culturale e sociale, così come vantato, si è mai consumata. L'Amministrazione Comunale, infatti, era stata chiamata dall'Ager a valutare l'operazione SIA e, chiaramente, aveva messo in atto tutti i possibili riscontri per giungere ad una decisione, considerato che l'Amministrazione, l'ing. Nacci dell'Amiu e il sindaco non sono degli sprovveduti.L'unica verità è che l'operazione non è stata possibile perché non c'erano i presupposti per portarla avanti, e non per le dichiarazioni di qualcuno, che sulla notizia e non sul progetto, ha cercato il denigrare l'operato l'Amministrazione Comunale.La vera vittoria è data dalla capacità degli amministratori ad essere vigili nelle decisioni, considerato che se non conosci il problema non puoi trovare le soluzioni. Il dato positivo emerso da questa operazione è che l'Amministrazione Comunale di Trani è stata ritenuta competitiva a livello regionale.Concludo invitando tutti a non dimenticare che questa Amministrazione è stata costretta a bonificare e a chiudere la "risorsa" discarica per il mancato operato delle precedenti Amministrazioni Comunali.Chi oggi scrive e canta vittoria sul nulla, ieri dov'era?