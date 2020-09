Ottici dal 1946: servizi esclusivi e promozioni solo da Ottica Schirone

PROGRAMMA KASKO

Innamorati degli occhiali. Entrare da Ottica Schirone è una vera e propria esperienza: non si entra in un semplice "negozio di occhiali" ma nel luogo di culto degli occhiali, dove si incontra un team di persone da sempre innamorate degli occhiali.I negozi, negli anni, sono diventati un solido punto di riferimento nel settore con personale competente e preparato, pronto a rispondere ad ogni richiesta ed esigenza del cliente. Sempre attenti alle novità dal mondo del luxury eyewear, nei negozi Ottica Schirone si trova "IL" paio di occhiali perfetto per sé, quello che avete sempre sognato e che, una volta indossato, capirete subito che è il paio di occhiali da cui non separarsi mai più. Questo è uno dei motivi per cui parecchi occhiali sono pezzi unici e dal design esclusivo.Ottica Schirone ama i suoi clienti e dedica loro tutto l'aiuto e il supporto necessario; dalla visita optometrica, passando per la scelta dell'occhiale, fino alla conclusione dell'acquisto...e oltre! Conosci già i servizi che Ottica Schirone offre ai propri clienti per acquistare in totale sicurezza? Scopriamoli subito.

Da OTTICA SCHIRONE potrai acquistare il tuo occhiale da vista con la massima serenità e sicurezza, usufruendo del Programma Kasko che include nel prezzo importanti servizi ed una esclusiva protezione per il tuo occhiale completo.



Protezione Kasko

Copertura valida 12 mesi dall'acquisto contro il furto o il danneggiamento dell'occhiale completo di lenti correttive. Spesso gli occhiali sono vittime di spiacevoli incidenti. L'attenzione non sarà mai abbastanza ma da oggi avrai una garanzia in più grazie al servizio offerto da Ottica Schirone.



Controllo assetto

Verifica periodica del corretto assetto dell'occhiale in base alla morfologia personale. Succede che

l'assetto dell'occhiale necessiti di adeguamento a seconda della fisionomia di ciascuno.

Il team di professionisti di Ottica Schirone soddisferà ogni vostra esigenza e scongiurerà i tanto

temuti segni sul setto nasale.



Pulizia dell'occhiale

Pulizia e lucidatura della montatura con adeguata strumentazione professionale. Prendersi cura delle proprie cose è la buona sana abitudine per garantirne la durata nel tempo. Grazie a strumentazioni sofisticate, Ottica Schirone, vi aiuta a far sì che il vostro occhiale sembri nuovo come il primo giorno.



Garanzia di soddisfazione lenti progressive

Garanzia di adattamento nei tempi e modalità stabiliti dal produttore.

RATEAZIONE CON BANCOMAT

PAGA POCO A POCO I TUOI OCCHIALI SENZA INTERESSI E COSTI AGGIUNTIVI

L'innovativa soluzione per pagare un po' per volta i tuoi acquisiti, senza alcun interesse! Poter pagare un po' per volta ciò che acquisti senza alcun costo aggiuntivo? Paga con circuito Cofidis. Non è un finanziamento, non ci sono interessi, nemmeno costi. Solo il prezzo d'acquisto, diviso per i mesi di rimborso.



Semplice da attivare con il bancomat.

Zero costi , zero interessi. Solo il prezzo d'acquisto, in comode rate.

Subito disponibile , infinita comodità.

Zero spese di: apertura pratica, incasso rata, comunicazioni periodiche.

Quasi non sembra vero, eppure....

RICHIEDI INFORMAZIONI QUI

VISITE OPTOMETEICHE

Un optometrista sarà sempre a tua disposizione per una visita optometrica precisa e professionale utile all'individuazione di un occhiale idonea alle abilità visive di ciascuno.

LABORATORIO INTERNO

Ottica Schirone vanta un laboratorio ottico interno, attrezzato con strumenti tecnologicamente all'avanguardia e di operatori qualificati, specializzati nel montaggio di lenti progressive.

CONTATTOLOGIA

Le lenti a contatto rappresentano il più efficace mezzo di correzione visiva per chi conduce una vita dinamica, nel lavoro e nel tempo libero migliorando la qualità della vista: aumento del campo visivo, visione più nitida e reale rispetto agli occhiali, minor "peso" psicologico. Visita il sito www.otticaschirone.com e richiedi informazioni qui.



Ottica Schirone vi aspetta in uno dei 9 punti vendita! Per aiutarvi nella scelta dell'occhiale perfetto, per trovare la miglior soluzione di pagamento, per dare un tocco di charme ai vostri outfit, e non solo!