Palazzo Pugliese a Trani spalanca le sue terrazze alla bella stagione con atmosfere da Ville Lumiere

A Palazzo Pugliese con la bella stagione si respirano atmosfere da Ville Lumiere.Nugnes apre le sue terrazze e ospita maison tra le più iconiche del lusso francese, mettendo in risalto la nuova collezione di Chloé con un allestimento dedicato interamente al brand. La boutique, punto di riferimento per gusto ed eleganza del luxury retail in Corso Vittorio Emanuele a Trani, è stata scelta come una delle tre location in tutta la nazione, unica nel sud Italia, per presentare venerdì 5 maggio, dalle ore 18,00, la nuova collaborazione tra case di moda di calibro internazionale. Le maison francesi Chloé e Eres Paris, brand di beachwear, fondono le loro visioni della moda in una nuova e unica collaborazione. A Trani verrà presentata in esclusiva la capsule collection nata dalla creatività delle due case di lusso che traccia linee pulite e modelli monocromatici, all'insegna dei trend di stagione che puntano sul minimalismo e la semplicità.«Siamo orgogliosi di ospitare questo nuovo sodalizio creativo tra due dei più grandi brand internazionali della moda - sottolinea Beppe Nugnes, ceo di Nugnes -, creando per questo evento un allestimento ad hoc per la maison Chloé. Negli anni stiamo costruendo un rapporto di fiducia con i nostri partner che scelgono sempre più spesso Palazzo Pugliese come vetrina privilegiata per le loro collezioni. Anche il prossimo appuntamento si inscrive nella nostra volontà di far di Palazzo Pugliese un polo del lusso che punta sul turismo della moda del segmento luxury per intercettare nuovi flussi più consapevoli ed esigenti».Da Nugnes, all'improvviso, si respira l'estate sulle eleganti e raffinate terrazze che traguardano la città palpitante e viva. Qui lo spazio è respiro. Qui il mondo diventa futuro in una visione cosmopolita. Ad arricchire la presentazione della capsule, un esclusivo aperitivo al tramonto accompagnato da sapienti suggestioni musicali. Gli ospiti saranno deliziati, dal salato al dolce, con amuse-gueules ideati dallo chef stellato Michelin Felice Sgarra, affiancato dalla sua brigata di Casa Sgarra, con ispirazioni francesi, tutto sapientemente innaffiato dai vini di Cantine San Marzano.