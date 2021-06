Pali fuori uso e spenti nel tratto che congiunge il Monastero a Colonna

«Quasi tutto il tratto di costa che va da Colonna al Monastero è gestito da privati e ci tocca quasi dire "menomale", visto che uno dei pochi tratti pubblici è ridotto così». A parlare è il consigliere Andrea Ferri (Fdi) che aggiunge: «Nelle foto potete "ammirare" lo stato in cui versa l'illuminazione pubblica nel tratto pedonale che congiunge Colonna con il Monastero, quasi tutti i pali sono fuori uso e spenti e i pochissimi accesi hanno una illuminazione flebile, in una città dove la sicurezza sta diventando un optional non depone a favore. Segnalazione fatta!».