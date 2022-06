La caccia ai parcheggi del sabato sera: un tesoro sempre più introvabile

E allora, spesso sfiancati, la parcheggiano davvero ovunque, anche nella consapevolezza di prendere una multa o rischiare una rimozione forzata



Ormai ci sono testimonianze di turisti che decidono di non fermarsi perché manca la sicurezza di un parcheggio custodito, e queste situazioni aumentano sempre di più. Dopo esserci rammaricati per decenni di un turismo mordi e fuggi si corre il rischio che prenda a diminuire anche questo: niente parcheggi e tanti furti di auto e marmitte, come dire, fuggi e basta senza neanche fermarti a mangiare. ed è un peccato perchè a trani si sta davvero bene, a passeggio per il centro e a tavola nei ristoranti o nei locali.



Certo, l'estate ormai è arrivata e , per citare una celebre canzone, per molti aspetti sta già finendo, visto che impiantare adesso un numero congruo di parcheggi a pagamento nella città non sarebbe cosa facile in tempi così stretti.



Ma chissà. "le auto sono davvero dappertutto" - scrive in redazione un cittadino - "e di pattuglie nemmeno l'ombra, nonostante sia un sabato sera d'estate", a suo testimoniare.

Sembrerebbero immagini di repertorio ma sono sempre nuove: la cronaca delle macchine parcheggiate veramente ovunque in divieti di sosta -anche spesso molto fantasiosi - nei giorni del fine settimana è sempre molto nutrita.Il problema è che man mano che l'estate avanza ogni sera sta per diventare "un sabato sera" e i turisti e i frequentatori della ormai sempre più attrattiva movida tranese davvero non sanno dove mettere la propria automobile