Auto sulla pista ciclabile e sui marciapiedi, Trani come una giungla

La fine delle vacanze estive e il ritorno alla vita caotica cittadina non ferma la pratica del parcheggio selvaggio, specialmente durante il fine settimana quando Trani viene presa d'assalto dai forestieri. Una piaga che non sembra trovare una soluzione adeguata. L'ultimo eclatante episodio riguarda un'auto parcheggiata sabato sera direttamente sulla pista ciclabile del lungomare di Trani. Sul piazzale di Santa Maria di Colonna, sempre lo scorso weekend, si è registrata la oramai consueta lunga fila di auto parcheggiate sui marciapiedi. In questo scenario di gran caos i pedoni sono costretti a muoversi con enormi disagi oppure a spostarsi ai bordi delle carreggiate rischiando di essere investiti. Del resto a Trani ogni giorno è una lotta continua con tantissimi incivili che non si vergognano delle loro gesta. Anzi, al contrario, diventano perfino aggressivi se qualcuno gli fa notare il poco senso civico dimostrato. In molti casi le strade sono talmente strette da non consentire grandi manovre di parcheggio eppure la gente se ne infischia di tutto questo bloccando di fatto il traffico e creando ingorghi enormi.