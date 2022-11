Parcheggi selvaggi: e i controlli del weekend?

Non solo sono dovunque, e ovviamente ovunque non dovrebbero essere parcheggiate, ma come ogni sabato sera in posizioni veramente sempre molto fantasiose.Sulla banchina del porto, all' ingresso via Zanardelli davanti ai pilomat, in piazza della Repubblica davanti al giornalaio Ulisse, solo per citare alcune delle zone che nella serata di ieri sono state protagoniste del disastro del sabato sera.Pare invece, pubblicando queste foto scattate ancor prima della mezzanotte, che chi si è recato a Trani in questo weekend sia più fortunato di quelli arrivati nelle scorse settimane, quando ci sono stati i controlli, evidentemente a corrente alternata - anziché a tappeto e regolari, uguali per tutti, soprattutto - come dovrebbe essere.La notizia dunque è che c'è stato campo libero ieri notte a Trani anche per i "parcheggiatori abusivi", forse altri rispetto a quelli sanzionati dai Carabinieri nei giorni scorsi, perché senza controlli ognuno torna a fare i comodi propri. Insomma controlli a weekend alternati, pare, senza neanche una regolare alternanza: fortunati quanti capitano in quello giusto, senza controlli.