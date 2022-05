Pioggia di multe ieri in centro Città: sempre più serio il problema dei parcheggi

"A Trani se non ti rubano l'auto te la cavi con una multa": sulla bocca di molti, frasi simili a questa, soprattutto di turisti e visitatori che dalle città vicine (ma neanche vicinissime, Altamura, Foggia, Matera, Bari, Potenza) decidono di venirsi a godere la domenica pomeriggio nella nostra città e magari fermarsi a cena.Il problema è che non sono aumentate le persone che si infischiano dei divieti di sosta: ma che le soste non ci sono.Ieri già dalle 18, 00 la coda delle auto all'altezza dell'ingresso a Trani centro si spingeva fino oltre la rotonda delle casermette e nel centro le auto transitavano a meno che a passo d'uomo. Ovvio che tanti, sfiniti dalla impossibilità di trovare un parcheggio, hanno messo la macchina in sosta ovunque, spesso sapendo che si sarebbe incorsi in sanzione.Non è compatibile una città turistuca senza un parcheggio nella zona del centro, anzi, piu d'uno.L'estate è gia qui.E la fama di città inaccessibile e a rischio di furto d'auto, pur se bellissima, con le spiagge, i locali , i ristoranti stellati e la movida sul porto , fa presto a spargersi.