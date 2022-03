Suv parcheggia sul marciapiede in piazza Plebiscito

Non è bastato il caro benzina a scoraggiare i tanti avventori che in questo ultimo fine settimana hanno letteralmente invaso Trani. E come al solito non sono mancate le soste selvagge. L'episodio che sicuramente ha destato particolare attenzione è stato vedere un Suv letteralmente parcheggiato sul marciapiede in piazza Plebiscito, nei pressi dell'Amet. La Polizia locale evidentemente non è riuscita a tenere a bada i tanti indisciplinati del codice della strada: l'atavico problema della carenza di posti auto spinge infatti molti guidatori a parcheggi di fortuna, specialmente nel fine settimana quando Trani si riempie di visitatori provenienti dalle città limitrofe. Non è tuttavia questo un motivo valido per parcheggiare sui marciapiedi!