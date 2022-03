Aumentano attività commerciali e traffico. Scarseggiano i parcheggi: corso Cavour sempre più intasato

Corso Cavour sempre più intasato. Al mattino la chiusura di via Prologo e piazza Cesare Battisti, con la concomitanza di alcune travese chiuse per le entrate scolastiche, provoca il crearsi di lunghissime code su quell'arteria; nei fine settimana, con le zone a traffico limitato e le deviazioni estemporanee, la gran mole di traffico in forte aumento con l'arrivo delle belle giornate si moltiplica in quell'area, dove trovare parcheggio è ormai impossibile.E sembra che la situazione non vada verso un miglioramento, anzi. Lo segnalano lettori e utenti, ma anche Raimondo Lima, membro Direzione nazionale Fratelli d'Italia, che chiede un intervento sia sulla questione viabilità sia su quella, ancor più pressante, dei parcheggi: "Ho visto che su corso Cavour aprirà stabilmente una nota attività ristorativa che notoriamente attrae clienti da tutto il circondario. L'arteria stradale di corso Cavour, soprattutto nel fine settimana è totalmente in tilt con file chilometriche di chi (per fortuna) continua a scegliere Trani per il tempo libero. Anche ieri sera, non solo Corso Cavour, ma anche i marciapiedi di piazza della Repubblica erano completamente invasi da automobili. Immagino che prossimamente, con la bella stagione e con queste nuove aperture, l'area sarà ancor di più oggetto di ingorghi e traffico insostenibile (alla faccia del caro carburante)"."Il problema – dice Lima - resta quello della viabilità e dei parcheggi. Una città come la nostra non può più permettersi il lusso di non avere un'area parcheggio consistente e custodita anche a ridosso dell'area portuale. Che fine hanno fatto gli accordi per il parcheggio della stazione? I soliti annunci? I parcometri sono stati indubbiante un passo in avanti ma spesso, ultimamente risultano fuori servizio (evidentemente perché saturi già a metà giornata? Quanto personale viene impiegato da Amet per la riscossione dei parcometri?). Per quanti anni ancora buona parte dei parcheggi saranno fonte di guadagno per i parcheggiatori abusivi ? Forse chiedo troppo se immagino un parcheggio sotterraneo in piazza Plebiscito o piazza della Repubblica ma sicuramente, chi dovesse decidere di costruire un'autorimessa in zona centrale, a Trani, farebbe affari d'oro. E, ovviamente, non penso necessariamente al privato".