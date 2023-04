Domenica di fuoco per i parcheggi: violazioni di sosta ovunque, ma i posti non ci sono

Persino alla fine della pista ciclabile oltre che sui soliti scivoli per disabili: non è difficile immaginare che oggi alcuni automobilisti, sfiancati dalla ricerca non solo in pieno centro ma anche nei quartieri adiacenti, abbiano detto fra sè. :"Ok, fatemi la multa ma io non ce la faccio più, ora mi devo fermare!" magari per una prenotazione fatta a un orario preciso per una visita guidata o per un pranzo al ristorante.Ovviamente tutto questo a scapito non solo delle proprie tasche ma soprattutto dei disabili che trovano poi gli scivoli occupati - un disagio sicuramente non indifferente anche per le mamme e i papà con le carrozzine, ad esempio.Fatto sta che il problema è davvero serio, e questi weekend primaverili oltretutto in concomitanza con "ponti" festivi stanno attirando in città numerosissimi turisti provenienti da tutta Italia e soprattutto dai paesi vicini con le proprie macchine.Pare che automobili e Trani siano un binomio sempre più incompatibile visto il numero che non cenna a diminuire dei furti anche a danno proprio dei turisti e vista la difficoltà dei parcheggi, sia nella quotidianità della vita cittadina che nelle visite alla Città dei forestieri.