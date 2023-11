Parte da oggi la lotteria de Gli Angeli del Soccorso

Si ringrazia il Distretto Urbano del commercio di Trani per la disponibilità dell'infopoint.

A partire da sabato pomeriggio 4 novembre 2023, e per tutto il mese di novembre, nei pressi del chiosco InfoPoint in piazza della Repubblica l'associazione "Gli Angeli del soccorso" organizza "La lotteria degli Angeli". Il ricavato sarà destinato all'acquisto del Doblò necessario all'associazione di volontariato per il trasporto di persone fragili e anziani in difficoltà motorie e per le necessità dei cittadiniI biglietti della lotteria saranno in vendita tutti i giorni all'interno dell'InfoPoint. In piazza il sabato e la domenica di novembre sarà allestito anche un banchetto con i premi in palio abbinati ciascuno all'estrazione del sabato sulla ruota di Bari con le seguenti modalità:Collana, bracciale, collana con croce da donnaEstrazione 11/11/2023Primo, secondo, terzo numero sulla ruota di BariBiglietto da €3;Collana in acciaio, collana con albero della vita, braccialeEstrazione 25/11/2023Primo, secondo, terzo numero sulla ruota di BariBiglietto da €3;Orologio Rocco Barocco uomo Estrazione del 02/12/2023 Primo numero ruota di BariBiglietto da €5;Orologio Maserati uomo Estrazione del 16/12/2023 Primo numero ruota di BariBiglietto da €5.I premi, gentilmente messi a disposizione da Gioielleria Abruzzese Trani, si possono ritirare dalle 18.30 alle 20:30 presso la sede dell'associazione in via Angelo de Bramo n. 23 - TraniModalità per donare- Piattaforma on line Eppelahttps://www.eppela.com/projects/10721- Carta PostePayintestata a Pastore Massimo Iban IT04F3608105138227840927874. causale: oblazione volontaria Associazione di volontariato Gli angeli del soccorso- C/o Gli angeli del soccorso via Angelo de Bramo n. 23 - Trani.