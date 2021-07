Passaggio di testimone all'Aiga Trani, alla guida subentra Vincenzo Povia

Si è tenuta in data odierna l'Assemblea dei soci di Aiga Trani, nella quale il past President, avv. Riccardo, eccellente guida della sezione soprattutto nel difficile periodo della pandemia, ha consegnato il testimone al nuovo Presidente di Aiga Trani, avv. Vincenzo Povia, militante nella Sezione da tanti anni e fortemente animato dai principi e i valori della nostra Associazione.L'assemblea è stata onorata dalla presenza del Presidente nazionale, avv. Antonio De Angelis, nominato Socio onorario di Aiga Trani con grande affetto e stima.Tutta la Sezione di Aiga Trani augura al nuovo Presidente un forte in bocca al lupo per il lavoro che sicuramente con entusiasmo e abnegazione saprà compiere nel biennio 2021/2023.