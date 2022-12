Passata è la tempesta...

È avvenuto tutto d'improvviso, in modo violento dirompente, inaspettato.A Trani stava sorridendo una giornata di sole, salutata anche dal Sindaco sui social, perché l'aria di festa, la gente in giro, i bambini, sono un'anima speciale che rende la città più bella e allieta un po' il cuoreIl primo tuono, un fragore spaventoso, preceduto dal bagliore di un lampo violento, ha scosso tutti per strada e nelle case. Gli altri a seguire hanno accompagnato una grandinata fitta e violenta, diversa da quelle estive perché sembrava non finire mai.E invece ad un tratto, d'improvviso come era cominciato, tutto è finito: quel manto cupo che ha coperto il cielo si è squarciato d'azzurro e soprattutto ha svelato un arcobaleno così intenso da rifletterne addirittura un altro al di sopra di sé. E la giornata ha ripreso a risplendere come nulla fosse successo.Il Sindaco ha poi pubblicato un nuovo post, simpaticamente dichiarandosi bocciato in meteorologia, vista la pubblicazione di un'oretta prima.Ma questo arcobaleno dipinto nel cielo plumbeo di dicembre è apparso davvero una carezza per quanti vivono un momento difficile e un regalo di Natale imprevisto e anzitempo per tutti, che ha incorniciato in modo sublime la nostra bella Trani. Un regalo che magari sia stato lì a ricordarci che le tempeste possono arrivare a travolgerci ma che non dobbiamo mai perdere la speranza di un sereno che possa tornare. .