"Passo a passo": a Trani apre uno sportello di orientamento e di portierato sociale per over 65

La presentazione dei nuovi servizi venerdì 30 gennaio alle 11.30 a Bisceglie

Trani - martedì 27 gennaio 2026 14.36 Comunicato Stampa
Le città di Trani e Bisceglie si arricchiscono di nuovi servizi cuciti e pensati sulle esigenze degli over 65, con particolare attenzione a chi vive situazioni di fragilità e marginalità. Si tratta dello sportello di orientamento, assistenza e consulenza e del servizio di portierato sociale, attivati con il progetto 'Passo passo' dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani - Bisceglie gestito in co-progettazione da Epass OdV e dalla Comunità Oasi 2 San Francesco, realizzato all'interno del Piano Operativo per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità leggera e delle azioni di sollievo e prossimità dell'Ambito.

La presentazione dei nuovi servizi avverrà venerdì 30 gennaio presso la sede dello sportello di Bisceglie, alla presenza del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, delle Assessore ai Servizi Sociali di Trani e Bisceglie, rispettivamente Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, del Dirigente dell'Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico.

Gli sportelli saranno attivi a partire dal mese di febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30.
  • Trani, in Corso A. De Gasperi 25/D
  • Bisceglie, in piazza C.A. Dalla Chiesa 12
I contatti dello sportello, utili anche per prenotare i servizi resi dal portierato sociale, sono i seguenti: cell. 328/1393947 - email passopasso.tranibisceglie@gmail.com.

Presso i due sportelli saranno disponibili:
  • servizio di assistenza fiscale e consulenza per pratiche burocratiche
  • supporto per la compilazione e la presentazione di documenti presso enti pubblici e privati
  • supporto per l'accesso dei cittadini ai servizi telematici (es. accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione, prenotazioni on line, supporto per pagamenti on line, consultazione di documenti in repository pubblici, etc.)
  • guida nella navigazione e nell'accesso ai servizi sanitari e sociali territoriali
  • informazioni su agevolazioni, guida su bonus e sussidi dedicati agli over 65
  • orientamento ai servizi di assistenza pubblici e privati disponibili sul territorio
Non solo, il progetto 'Passo passo' prevede anche l'attivazione del portierato sociale, ovvero assistenza alle persone over 65 mediante il supporto logistico per piccole commissioni, allo scopo di agevolare la vita quotidiana, offrendo un punto di riferimento per la gestione delle piccole incombenze e facilitare l'accesso a servizi essenziali (come, ad esempio, il pagamento delle bollette, la prenotazione di servizi o l'acquisto di beni di prima necessità).

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano – dott. Alessandro Nicola Attolico "L'Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie attraverso il progetto "Passo Passo" assicura l'erogazione dei Servizi di sollievo individuati al comma 162 e al comma 164 della legge n. 234/2021 (c.d. legge di bilancio anno 2022) e finanziati con il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze. Si tratta di servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane, tra le prestazioni del progetto assicuriamo servizi sociali di sollievo, quali il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato - il servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità - l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore".

Tutti i dettagli saranno forniti durante la presentazione dello sportello e delle prestazioni attivate dall'Ambito Territoriale in favore della popolazione over 65, venerdì 30 gennaio.
