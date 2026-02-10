Solidarietà
“Comunità in Rete”: un bando attivo per infrastrutture sociali anche sperimentali capaci di rispondere ai bisogni emergenti e a quelli futuri delle comunità

I dettagli dell'avviso

Trani - martedì 10 febbraio 2026
È ancora attivo l'Avviso pubblico "Comunità in Rete" del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, uno strumento strategico che conferma e rafforza la volontà regionale di investire in modo strutturale sui luoghi del welfare, riconoscendoli come infrastrutture sociali essenziali per la coesione dei territori e la qualità della vita delle comunità. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 5 milioni di euro, l'Avviso si rivolge agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS – cooperative e imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti religiosi civilmente riconosciuti – che rappresentano una componente fondamentale del sistema di welfare pugliese.

La finalità del bando va ben oltre il semplice adeguamento fisico degli immobili. "Comunità in Rete" intende sostenere la realizzazione, la riqualificazione e la riconversione di spazi della cura capaci di rispondere in maniera efficace ai bisogni sociali attuali ed emergenti, anche superando una lettura rigida e tradizionale delle tipologie previste dal Regolamento regionale n. 4/2007. In questa prospettiva, l'Avviso si colloca pienamente all'interno di una visione evolutiva del welfare pugliese, orientata alla costruzione di risposte più flessibili, integrate e territorialmente radicate, sviluppate in stretta collaborazione tra Enti del Terzo Settore e amministrazioni locali.

Un elemento qualificante dell'Avviso è l'apertura esplicita allo sviluppo di nuove infrastrutture sociali a carattere sperimentale, purché fortemente ancorate ai bisogni reali dei territori. Ciò consente di immaginare e realizzare spazi innovativi, in grado di intercettare domande sociali complesse che non sempre trovano adeguata risposta nei modelli tradizionali di servizio: soluzioni abitative e comunitarie per anziani autosufficienti, forme di abitare collaborativo, servizi di prossimità evoluti, spazi ibridi tra sociale, educativo e comunitario, capaci di promuovere autonomia, relazioni e inclusione.

Gli interventi finanziabili riguardano strutture destinate a minori, anziani, persone con disabilità, persone con problematiche psico-sociali e adulti in condizioni di fragilità sociale, e comprendono lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili esistenti. Sono inoltre ammissibili gli adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità, efficienza energetica, igienico-sanitaria e funzionalità degli spazi, nonché interventi finalizzati all'incremento della capacità ricettiva e al miglioramento della qualità complessiva dei servizi offerti.

Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha già sostenuto, anche attraverso altre linee di finanziamento e risorse dedicate, la nascita di esperienze innovative di abitare sociale per anziani, anticipando bisogni emergenti e promuovendo modelli orientati all'autonomia e alla vita di comunità che rappresentano oggi un riferimento importante per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture sociali innovative. "Comunità in Rete" si inserisce in modo coerente in questa traiettoria, rafforzando un percorso già avviato e offrendo nuove opportunità di consolidamento e sviluppo.

Il valore strategico dell'Avviso risiede nella sua capacità di accompagnare il Terzo Settore non solo nell'adeguamento strutturale degli immobili, ma nella costruzione condivisa di un sistema di welfare più solido, sostenibile e capace di adattarsi ai profondi cambiamenti demografici e sociali in atto. Investire sui luoghi del welfare significa infatti rafforzare presìdi civici fondamentali, garantendo sicurezza, accessibilità e dignità delle persone, e creando le condizioni per servizi più efficaci e duraturi nel tempo.

"Comunità in Rete" rappresenta quindi un'opportunità concreta per progettare il futuro del welfare territoriale pugliese: non un semplice bando volto a sostenere interventi edilizi, ma una leva di politica sociale che invita a ripensare gli spazi della cura come luoghi vivi, aperti e generativi, capaci di rispondere alle esigenze delle comunità di oggi e di anticipare quelle di domani.

