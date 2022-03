Pepe non si trova, i proprietari pronti a dare una ricompensa

Un appello in redazione , la zona è quella che dal De Amicis arriva in Villa

Pubblichiamo integralmente l'accorato appello con ogni dettaglio sul gatto di cui si sono perse le tracce.Si è smarrito Pepe, gatto maschio castrato il giorno 18.03 ore 20.30 zona De Amicis /Villa Comunale città Trani, ha circa 12 mesi pelo lungo grigio scuro bianco occhi gialli indossa un collarino celeste /verde acquaSono giorni davvero difficili da quando il piccolo Pepe si è allontanato da casa.Lo abbiamo cercato ovunque e continuiamo a cercarlo ma di lui nessuna notizia.È la prima volta che si allontana e non escludiamo che potrebbe essere ferito ..Purtroppo è scivolato dal terrazzino di proprietà dove era solito andare per sdraiarsi al sole.È un gattino dolcissimo chiunque ne ha notizie o dovvesse avvistarlo mi contatti al numero 3334137924numero 3202192643Potrebbe essere spaventato visto che non ha mai conosciuto la strada o altre persone al di fuori della nostra famiglia, ma con del cibo potrebbe avvicinarsi.Ve lo chiediamo con il cuore se qualcuno ha gia trovato Pepe ci contatti ai numeri indicati nell'annuncio,la nostra, vita non è più la stessa.Si offre ricompensa a chi troverà il nostro adorato Pepe.Gabriella