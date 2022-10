Oggi il mercatino per i gatti del Collarino Rosso: in Corso Italia il nuovo e il vintage per tutti

Pubblicata anche la fattura con ritenuta d'acconto riferita alle spese vive sostenute dalla veterinaria, dottoressa Santovito, 2.500,00 euro da pagare con bonifico per aver salvato gatti del territorio ma con l'aggiunta delle tasse allo Stato:" Oltre al danno la BEFFA ,478,74 euro di ritenuta d'acconto da pagare allo stato ,NOI VOLONTARI LAVORIAMO GRATIS,USIAMO LE NOSTRE CASE,LE NOSTRE AUTO ,DALLE ISTITUZIONI DORMIENTI NON ABBIAMO AIUTI ,SIAMO A TRANI "PERLA"DELL'ADRIATICO CITTA DELLA MOVIDA ,ci tengo a precisare che la nostra Veterinaria ci aiuta moltissimo ,questa fattura è per l"ernia diaframmatica e tante altre emergenze veterinarie ,3 mila euro maturate in una sola settimana".

Non solo nessun sostegno pubblico ma anche tasse da pagare: e allora ll collarino rosso, cui si rivolgono ogni anno centinaia di persone "scaricando" letteralmente cucciolate intere, gatti raccolti in condizioni pietose, ritrovamenti nei bidoni della spazzatura o nel situazioni più terribili, prova ogni giorno a raccogliere fondi come può. La gente considera il collarino rosso come una specie di numero verde a cui potersi rivolgere per scaricarsi la responsabilità di situazioni che riguardano i gatti, come fosse un servizio pubblico dovuto. E invece è tutto affidato ai sacrifici di Irene carbonara che ogni giorno con pochissimi volontari, ogni giorno si occupa di soccorrere mici e micetti, di farli sterilizzare per evitare la proliferazione di bestiole destinate a sofferenze, torture e malattie, e di raccogliere fondi per poter pagare le spese vive di interventi chirurgici che per materiali analisi e trattamenti richiedono molti soldi. A proposito è bene ricordare che nell'ambulatorio della dottoressa Santovito - che davvero presta soccorso insieme a Irene e altre poche volontarie in maniera attiva instancabilmente - è stato allestito un salvadanaio per raccogliere anche una monetina sull'altra i soldi per i medicinali e le cure."Il 2 ottobre 2022 arriva il Mercatino del Collarino Rosso Onlus: vi aspettiamo dalle 10 alle ore 20 in corso Italia sotto i portici, centinaia di articoli nuovi e vintage che ci hanno donato gli amici Animalisti, per info contattare Irene Carbonara Cell 346 8666 055 ,le nostre raccolte fondi SERVONO PER PAGARE FATTURE VETERINARIE,DI CIBO ,FARMACI ,come ben sapete NON ABBIAMO SOLDI DALLE ISTITUZIONI,TUTTO QUELLO CHE OGNI GIORNO RIUSCIAMO A FARE È GRAZIE ALL'AIUTO DI PERSONE MERAVIGLIOSE CHE CI STIMANO."