Irene: "Basta con le calunnie, salviamo i gatti solo grazie al volontariato!"

Irene Carbonara la conoscono i gattai di tutta Italia grazie al tam tam col quale i social diffondono la sua instancabile azione di protezione, tutela, cura, salvataggio dei gatti.É grazie a questa affidabilità conquistata davvero della Val d'Aosta alla Sardegna che Irene riesce a far adottare gatti di tutte le età, gatti raccolti in condizioni disperate, gatti abbandonati che sarebbero andati incontro non semplicemente a morte certa, ma soprattutto a sofferenza, torture, agonie strazianti.Dalla sua pagina Facebook Irene racconta con cronache quasi quotidiane le situazioni nelle quali trova i mici a Trani ; ma sovente viene anche chiamata dai paesi vicini per difficili operazioni di salvataggio : a queste situazioni talvolta si uniscono sfoghi profondi per quello che è costretta a subire nonostante, anzi, a causa di questa sua azione di volontariato e di umanità che svolge."Pensasse ai bambini poveri invece di ai gatti" si è anche sentita dire. Ma sono argomenti questi? Non si occupa ognuno di quello che è in grado di fare, anzi , oltrepassando spesso le proprie forze, i propri limiti, le proprie energie? di recente la signora Irene ha addirittura scavalcato la ringhiera del balcone di un appartamento per soccorrere un gatto che piangeva da giorni, nonostante navighi verso i 70 anni, supportata anche dai Vigili del Fuoco che non di rado intervengono in suo aiuto, consapevoli del fatto che ogni creatura vada aiutata, che sia gatto che sia essere umano, e che Irene è una vera eroina, anzi , semplicemente una persona con un cuore immenso."Sterilizzare i gatti randagi è una violenza alla natura". Si deve sentir dire perfino questo, Irene, lei che non fa altro che postare nidiate di micetti abbandonati nei posti più terribili e in condizioni a dir poco atroci, da discariche abusive ai classici sacchetti nei bidoni della spazzatura."Irene ha un sacco di finanziamenti dal Comune": E questa cosa ha veramente fatto saltare ogni pazienza a Irene, costretta a ribadire che ogni sostegno proviene dai volontari, dagli affiliati all'associazione che troppo spesso dimenticano di rinnovare l'abbonamento, da donazioni che provengono quasi tutte dal nord Italia, dalle lotterie che instancabilmente organizza. Ma soprattutto da una azione di dedizione continua, in prima linea e dei volontari del Collarino rosso Onlus, sempre troppo pochi, ma soprattutto, insieme a lei, dalla dottoressa Rossella Santovito che svolge un'azione instancabile senza orari per i gatti in condizioni disperate.che Irene le porta di continuo nel suo ambulatorio privato.Quasi la sceneggiatura di una fiction con emergenze quotidiane, storie diverse tra loro ma alla fine con un denominatore comune: l'amore per i gatti, creature meravigliose.E chissà che questa idea non venga a qualcuno, leggendo la storia di Irene e della sua vita ,divisa tra la famiglia e i gatti, perché raccontare l'umanità e il cuore in qualunque modo vengano vissuti ed espressi, significa dare un modello e un esempio di come il mondo potrebbe essere migliore.Pubblichiamo questo ultimo sfogo - durissimo nelle espressioni - sulla sua pagina Facebook, che invitiamo a visitare quanti non la conoscano, perché si rendano di che cosa significhi l'azione di Irene, del Collarino Rosso e della dottoressa Rossella Santovito.Sono Irene Carbonara, a Dicembre 2021 ho ricevuto dal comune di Trani la Medaglia D'Argento al valore civile, 29 anni di volontariato attivo in cui ho dato il massimo per aiutare le creature indifese da morte certa, ho fatto STERILIZZARE centinaia di gatti l'anno a spese nostre, ho potuto pagare fatture veterinarie esorbitanti grazie alle meravigliose persone che ci supportano.Per la verità sono poche le persone che ci aiutano nel paese in cui vivo e nei paesi limitrofi, riusciamo a pagare le spese veterinarie grazie alle lotterie Online, ai piccoli ma preziosi contributi delle persone che ci aiutano, la maggior parte delle persone sono del Nord Italia mentre nei paesi limitrofi e nel paese in cui vivo ricevo tanta cattiveria gratuita, RIBADISCO ANCORA UNA VOLTA IL COLLARINO ROSSO ONLUS NON HA MAI RICEVUTO UN SOLO EURO DALLE ISTITUZIONI,DALLA ASL VETERINARIA ABBIAMO POCHISSIME STERILIZZAZIONI GRATUITE L"ANNO, IL 99 X100 DELLE STERILIZZAZIONI LE FACCIAMO A PAGAMENTO PRESSO VETERINARI PRIVATI, ALLE... che ci calunniano. Che si professano animalisti. Rispondo UN MEGA ANDATE A QUEL PAESE, AVETE ROTTO....fatevi una vita invece di sparlare alle nostre spalle. Dovreste solo ringraziare il Collarino Rosso Onlus per tutte le creature che salviamo continuamente."