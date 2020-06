Per dieci giorni sconti del 30% al Puglia Outlet Village di Molfetta

Dieci giorni di sconti al 30% sui prezzi outlet delle collezioni primavera-estate caratterizzano l'incredibile promozione del momento di Puglia Outlet Village. "Vesti la tua estate", già in corso da venerdì 19 giugno, offre un'incredibile opportunità di shopping in sicurezza, com'è nelle corde della Land of Fashion pugliese, ripartita di slancio dopo il lockdown, grazie a un protocollo capace di garantire tranquillità a tutti i suoi clienti approfittando degli ampi spazi all'aperto del Village pugliese.La precisa scelta di ampliare a dieci giorni la promozione del momento è un ulteriore segnale di voler evitare la corsa all'acquisto in un singolo weekend, lasciando i giusti tempi alla preziosa clientela. Ecco perché si tratta di una promozione unica nel suo genere alla quale hanno dato adesione la maggior parte degli Store di Molfetta (elenco dei punti vendita aderenti e dettagli della promozione su pugliaoutlet.it).Intanto, la meritevole ripartenza di Puglia Outlet Village ha portato nuove aperture: General Store Outdoor con i brand Napapijri e Mcs è la nuova certezza del Village. Mentre cresce l'attesa per l'inaugurazione nelle prossime settimane di GS SPORT, con i prestigiosi marchi New Balance e Ciesse piumini, e GENERAL STORE U.S.A. con Tommy Hilfiger e Schott sempre pronti a sbalordire.