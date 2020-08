«Per non far morire il commercio serve cambiare»

La città di Trani vanta una tradizione giuridica, culturale, religiosa, economica e turistica di primaria importanza nell'ambito regionale.Così recita l'articolo 1 al primo comma dello Statuto del Comune di Trani. Sin dalla sua storia più remota, Trani ,la nostra città era famosa per i suoi scambi commerciali e per la sua "veste" multiculturale, questa caratteristica avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto che sicuramente nel tempo l'avrebbe contraddistinta dalle altre città pugliesi.Purtroppo però, la politica e le varie amministrazioni che si sono succedute, non hanno valorizzato questo settore per sfruttare al meglio le sue potenzialità e per poter consentire una crescita dell'economia locale così come avvenuto in altre realtà turistiche. Nonostante tutto però, il settore della ristorazione e del commercio sono stati sempre esempi trainanti per la sua economia territoriale. L'avvento della vendita on-line ha accentuato ancora di più la crisi che ha portato alla chiusura di tante attività commerciali sia del territorio che a livello nazionale.Tante piccole imprese sono state costrette a chiudere a causa del crollo delle vendite a vantaggio del e-commerce, in quanto, tra le mille difficoltà e inefficienze della burocrazia ad opera degli amministratori pubblici, non sono state capaci di aggiornarsi e non sono state guidate in un processo di trasformazione, creando così fenomeni di desertificazione in molte zone della città prima frequentate da turisti e residenti e luogo di passeggio e di ritrovo.Noi imprenditori per assecondare la trasformazione in atto e trovare nuove strategie per fronteggiare la perdita di quote di mercato vorremmo insieme all'amministrazione confrontarci in "tavoli tecnici e programmatici" in cui si affrontino problematiche quali ad esempio il piano della mobilità, la pulizia delle strade, la questione sicurezza e altre strategie che possano aiutare questo processo di cambiamento ad andare nella direzione giusta, favorendo lo sviluppo e la crescita economica di questo territorio.Il Movimento Cinque Stelle vuole che il comune di Trani sia garante delle risorse già esistenti e che assolvi al proprio ruolo,accompagnando questa trasformazione, facendo anche connettere tra di loro le categorie del commercio e turismo con la creazione di una piattaforma internet locale dove poter far confluire tutte queste realtà e dove esse stesse possono promuovere e vendere i propri prodotti.Serve quindi una connessione tra l'amministrazione e le varie categorie presenti sul territorio insieme per "il bene comune", perché il "Covid19" ha messo in risalto tutti i limiti della globalizzazione, facendo emergere i vantaggi della "localizzazione" .Questa processo di trasformazione necessita delle nuove tecnologie informatiche a cominciare dalla creazione di un App con il marchio Trani, in cui l'amministrazione sia alleata e artefice dei successi che gli imprenditori riusciranno ad ottenere e che quindi darà lustro al nome della città.I commercianti (piccole imprese) , ed anche i produttori potranno progettare e fruire di una piattaforma di e-commerce. All'interno di questa piattaforma informatica, sarà previsto il pagamento di un contributo che andrà a finire nelle casse comunali e non più nelle casse delle multinazionali del commercio on-line.Anche Il turista potrà seguire continuamente la nostra città (follower) e prenotare la sua vacanza con semplici e veloci passaggi sulla piattaforma.Questo favorirà un "turismo intelligente " caratterizzato da un permanenza del turista per più giorni al fine di cogliere una molteplicità di eventi culturali, enogastronomici, artistici che faranno da polo attrattivo e che saranno pubblicizzati nelle strutture ricettive (alberghi, B&B) e negli esercizi commerciali, creando così, un interscambio continuo dell'offerta. Bisogna quindi progettare, innovare e trasformare con l'uso delle risorse pubbliche e private che vengano indirizzate su investimenti a lungo termine.Il mondo intero sta riscoprendo i borghi storici, il suo fascino e le botteghe che li popolano, aprendo una finestra sul web, Trani, verrà vista e visitata virtualmente da tanti cittadini (turisti virtuali) nel mondo!Questa "visione artificiale" ci permetterà di acquistare dati importanti sui nostrituristi, sui loro gusti e sulle tendenze. Questa mole di informazioni permetterà alla macchina amministrativa di organizzare eventi di sicuro interesse e grande richiamo e favorirà anche gli esercenti commerciali nel programmare in maniera ottimale la gestione delle scorte.Realizzando questo portale "Trani 4all 3.0" (nome indicativo) l'economia locale ne trarrà vantaggio e la comunità potrà crescere sia per l'aumento del reddito pro-capite che per i dati occupazionali.Anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio mi hanno indotto a fornire il mio contributo per stimolare la politica e l'amministrazione locale a trovare soluzioni praticabili per favorire un settore che vede sempre più vantaggi per le grosse multinazionali o grandi realtà commerciali a svantaggio dei piccoli esercenti.