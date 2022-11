Per Tripadvisor Ognissanti di Trani è tra i migliori dieci nuovi ristoranti in tutta Italia

L'eccellenza della gastronomia pugliese registra un successo dopo l'altro. In ordine di tempo, l'ultimo riconoscimento nazionale è per il ristorante della magnifica struttura Ognissanti affacciata sul mare di Trani, nel cuore della sesta provincia.Il contest nazionale di Tripadvisor 'TheFork Awards', a cura del grande portale specializzato in enogastronomia 'Identità Golose', seleziona la maestria dell'elegante minimalismo realizzato dalla cucina del complesso polifunzionale. TheFork Awards 2022, giunto alla quarta edizione, è un format prestigioso e consolidato che celebra l'innovazione continua del mondo della ristorazione e premia le più convincenti nuove aperture e gestioni tra il 2021 e 2022. A selezionare le migliori nuove aperture è stata una giuria 'stellare' composta da 55 tra i migliori chef italiani, tra cui: Massimo Bottura, Cristina Bowerman, Moreno Cedroni, Carlo Cracco, Davide Oldani, Niko Romito, Mario Uliassi, Domingo Schingaro e Isabella Potì. Proprio la nota chef di Bros a Lecce ha segnalato con un grande endorsement la cucina del ristorante tranese, fiore all'occhiello di Alegra group.Il voto popolare, poi, ha individuato Ognissanti tra le prime dieci insegne più votate in assoluto tra quelle selezionate dai 55 top chef italiani, premiando l'inquietudine creativa di una ricerca visionaria ed ardita, volta a mutare gli stereotipi dell'attuale fine dining, attraverso tecniche minuziose e complesse, sposate a sapori indimenticabili e vini superiori.La premiazione è avvenuta la scorsa settimana nei futuristici locali degli IBM Studios in Piazza Gae Aulenti a Milano, con la presenza di Francesco Mazzilli, in rappresentanza degli altri soci di Alegra che gestisce il bellissimo palazzo Ognissanti, accanto al felice ed emozionato chef Danilo Partipilo in rappresentanza di tutto lo staff di cucina e del collega Fabio Palumbo. «Siamo onorati di essere ai primi posti tra le nuove proposte ristorative - ha dichiarato Mazzilli -, ancor più perché questo riconoscimento della forchetta d'oro viene direttamente dal pubblico che è sempre il nostro primo interlocutore e giudice sovrano di gradimento di questa entusiasmante sfida che si chiama Ognissanti».La serata di gala è stata nobilitata dalla presentazione magistrale del grande Jerry Scotti e scandita dai piatti di Antonino Cannavacciuolo, star della cucina italiana nel mondo con la sua Villa Crespi, che ha firmato il menù della cena.Ogni vittoria è solo l'inizio di una grande avventura. Ognissanti, luogo di bellezza e prelibatezze, nell'ansa naturale del porto di Trani, ciba corpo e anima e promette di arrivare ad alti traguardi con una rigorosa cura dei migliori prodotti di prossimità, le sapienti etichette e le raffinate tecniche di elaborazione e impiattamento che attirano l'attenzione di un pubblico esigente, oltre che quella dei followers.Con l'intima soddisfazione di un riconoscimento nazionale, la cucina del ristorante Ognissanti di Trani non vuole fermarsi ed è pronta a porsi nuove sfide e maggiori traguardi, anche grazie all'ingresso in squadra di Vincenzo Dinatale, giovane chef con alle spalle importanti esperienze nei ristoranti Il Pellicano, La Sommità e Enrico Bertolini.