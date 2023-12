Per tutta la mattinata raccolta di giochi nuovi a Villa Guastamacchia col "Treno del Sorriso"

Bambole, Robot, giochi da tavolo, costruzioni, puzzle, libri illustrati, trenini elettrici...sono pronti a essere caricati su un altro Treno, quello del Sorriso, l' associazione che li porterà in un luogo dove il gioco diventa più che mai terapia cura , sostegno: questa mattina infatti, dalle 9:00 alle 14:00, l'associazione di clownterapia "Il Treno del sorriso – OdV ETS" organizza una nuova edizione della "Raccolta di giochi nuovi" per i bambini ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e degli altri reparti pediatrici, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia di Trani, in via Sant'Annibale Maria di Francia 41.L'iniziativa, partita nel 2017, è l'occasione anche di una mattinata condivisa con allegria e coinvolgimento di grandi e bambini, un modo giocoso, attraverso doni destinati a altri bambini, di trasmettere il senso della solidarietà e della generosità