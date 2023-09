Perde borsello con soldi e documenti, una agente della Polizia Penitenziaria lo trova e lo restituisce

Il gesto (non scontato) avvenuto ieri in corso Vittorio Emanuele

Il borsello con una cospicua somma di denaro oltre che carte di credito, documenti e varie chiavi abbandonato a terra in. Quando un agente dellafuori servizio lo ha trovato non ha avuto il minimo dubbio e dopo vari accertamenti lo ha restituito al suo legittimo proprietario.Riavvolgiamo il nastro. Era giovedì sera quando intorno alle 19.30, nei pressi di un notodella zona, il coscienzioso agente trova per terra il borsello. Lo ha raccolto e ha visto che all'interno c'erano diversi, fondamentali per risalire all'identità del proprietario, il titolare di un. Questo lo aveva perso mentre era bordo di unEsserci sempre, anche questo, seppur liberi dal servizio, significa essere un appartenente alla polizia.