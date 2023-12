Piano emergenza freddo: domenica 17 dicembre raccolta coperte e indumenti caldi

Anche per questo inverno, in vista dell'abbassamento delle temperature e delle imminenti giornate festive, il servizio di pronto intervento sociale (P.I.S.) dell'Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie ha attivato il piano di emergenza freddo, finanziato con le risorse del Fondo Povertà.Nello specifico nel piano di emergenza freddo la RTI coordinata dalla società cooperativa sociale "Promozione Sociale e Solidarietà" congiuntamente con la cooperativa "Mi stai a Cuore" e "Trani SOS", hanno predisposto l'organizzazione e l'attuazione di un evento per la raccolta di coperte ed indumenti tipicamente invernali (cappelli, sciarpe, guanti nuovi o in buono stato di conservazione), sia per il Comune di Trani che per il Comune di Bisceglie, con l'auspicio di poterle poi distribuire a tutte le persone che per diverse motivazioni si trovano a dover affrontare l'inverno per strada.la raccolta di coperte ed indumenti tipicamente invernali si terrà nella giornata di domenica 17 dicembre 2023, in contemporanea sia sul territorio di Trani sia sul territorio di Bisceglie.Il ritiro, nella città di Trani, si svolgerà in Piazza della Repubblica (nei pressi della statua di Giovanni Bovio), dalle ore 10.00 alle ore 13.00.Il ritiro, nella città di Bisceglie, si svolgerà in Piazza San Francesco, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.Saranno presenti in piazza gli operatori riconoscibili da pettorine e divise che quotidianamente gestiscono il servizio H24 con le diverse prestazioni, spesso sono invisibili al territorio ma domenica 17 dicembre saranno presenti anche con materiale informativo per raccontarvi del servizio di Pronto Intervento sociale.Si coglie l'occasione per ricordare che il servizio P.I.S. è sempre reperibile h24 per emergenze sociali al numero 389.8759367. Allo stesso numero è attivo anche servizio di messaggistica istantanea. Infine da quest'anno è attivo anche un numero verde gratuito 800 66 82 15