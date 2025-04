Piccoli giornalisti per un giorno: studenti in visita nella redazione del Viva Network

Un giorno nella vita di, per conoscere da vicino il mestiere di giornalista e le peculiarità del. Ieri mattina gli studenti delle classi 5^ B e C dell', accompagnati dalle docenti Nada Cozzoli, Carmela Loredana Fiengo, Annalisa Papeo, Nunzia Lamacchia e Annalisa Cagia, sono stati i protagonisti di una speciale visita nella, con una lezione di giornalismo digitale a cura della caporedattriceÈ stata l'occasione per raccontare il "dietro le quinte" del mondo dell': come nasce una notizia, come si diventa giornalista, come riconoscere le fonti affidabili e come combattere le. Temi complessi e sfaccettati, affrontati però con un, con momenti di confronto, curiosità, e l'immancabile quiz finale: i bambini si sono trasformati anche in, con interesse, spontaneità ed entusiasmo.Visitando in prima persona la sede del giornale, i giovanissimi visitatori di Barletta (tutti già esperti delle notizie di) hanno interagito con domande puntuali, dopo un percorso dedicato al giornalismo iniziato già tra i banchi di scuola, dimostrandosi attenti e curiosi.La redazione del Viva Network è sempre disponibile a organizzareche desiderano approfondire i temi dell'informazione e della comunicazione digitale, per conoscere da vicino il mondo del giornalismo e comprendere l'importanza di, raccontando con passione il territorio e ponendo barriere al diffondersi delle fake news.Per maggiori informazioni è possibile contattare la nostra redazione all'indirizzo email commerciale@innovanews.it