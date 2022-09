Pinocchio, il musical: i giovani di A Million Dreams portano in scena la fiaba più amata

Sono già in vendita on-line i biglietti per "ti chiamerò Pinocchio-Il burattino che ha imparato ad amare", il nuovo musical dei trentuno ragazzi di Trani di "A Million Dreams", ispirato alla celebre storia di Pinocchio firmata dal fiorentino Carlo Collodi; e ci sarebbe anche da affrettarsi, visto che ogni spettacolo realizzato da questi giovani talentuosi tranesi fa sempre il sold out .L'associazione culturale tranese torna in scena nei giorni 15 e 16 Settembre presso il teatro Politeama di Bisceglie. Una scelta obbligata, pare per il fatto che purtroppo Trani Allo stato attuale non è dotato di un teatro che possa accogliere il nostro spettacolo. "Abbiamo pensato che arrivare a Bisceglie non sia poi così, lontano, ma la speranza è poter presentare in anteprima i musical che prepariamo con tanta passione nella nostra città".Dopo il successo di "Daydreamers" sul piazzale del Monastero di Trani nell'agosto 2021, i trentuno giovani e talentuosi ragazzi sono pronti a interpretare nuove vesti, seguiti dalla regia di Elio Colasanto e Giordano Cozzoli.Ci saranno tutti i personaggi più amati di uno dei racconti più apprezzati dai lettori e spettatori italiani: dal grillo parlante al finto perfido Mangiafuoco, dalla leggiadra fata Turchina alla spregiudicatezza del duo più maligno di sempre, Il Gatto e la Volpe, insieme ad altri nuovi personaggi da conoscere."Per scoprire cosa succede quando un cuore burbero e freddo, ma buono, come quello di Geppetto incontra quello di un burattino-bambino frizzante e ribelle come Pinocchio vi aspettiamo nella magia di un teatro."È possibile prenotare qui il proprio biglietto.A Million Dreams" è un'associazione culturale no profit, nata da un'idea di quattro ragazzi tranesi: Rossella Scaringi, Saverio Verzicco, Vincenzo Simone Caffarella e Felice Nenna con l'obiettivo di costituire una realtà per i giovani mossi dalla passione per l'arte in ogni sua declinazione: teatro, danza e musica.«A Million Dreams è una fontana di emozioni che zampilla dal mio cuore e da tutti quelli che investono e credono in questo progetto, cui unico obiettivo è diffondere l'amore per la cultura ed il teatro», sono le parole di Saverio Verzicco, coreografo dell'associazione, che attraverso l'immagine di una fontana ha voluto presentare questa realtà associativa.31 ragazzi, di età compresa tra i 14 anni e i 22 anni, accomunati dalla voglia di mettersi in gioco al fine di dare forma e volto concreto alla bellezza dell'arte, impegnandosi e collaborando continuamente per inseguire e raggiungere i propri sogni, i 'milioni di sogni' propri dei ragazzi.