Pioggia nel weekend, rinvio al 4 dicembre per la sfilata di AmoPuglia

"È tutta la settimana che teniamo d'occhio le pagine del meteo e nulla da fare, sembra proprio che il prossimo weekend non sia l'ideale per una sfilata all'aperto!" . Un po' deluso ma non affatto scoraggiato Alberto Corallo, organizzatore di The Charity Show, la sfilata organizzata per la raccolta fondi in favore di AmoPuglia, l'associazione che si occupa dell'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da patologie neoplastiche e patologie croniche invalidanti."Eravamo in fermento, alcune signore e ragazze erano già venute per provare gli abiti che ho scelto per la sfilata- aggiunge Corallo - ma questa piccola delusione tutto sommato ci carica ancora di più di entusiasmo in nome di un progetto nel quale crediamo profondamente, io e tutte le altre associazioni e gli imprenditori coinvolti in esso. Avevamo pensato di rischiare, ma organizzare questo evento comporta un impegno notevole da tutti i punti di vista: per questo abbiamo preferito rinviare ".Alberto Corallo è infatti capofila di una squadra che, a partire dall'Amministrazione Comunale e dalla sezione di Trani della F.I.D.A.P.A., è impegnata nell'organizzazione di questo evento che vedrà sfilare donne comuni e di tutte le età provenienti dall'intero territorio in una sorta di flash mob glamour, dove una strada di Trani diventa una passerella vera e propria, adornata dalle stelle di Natale che nell'occasione vengono messe in vendita per l'associazione di volontariato.È da ricordare che i fondi servono a pagare professionisti, tra medici, personale sanitario e psicologi in grado di fornire l'assistenza domiciliare nella maniera più idonea.The Charity Show è dunque spostato alle 11:30 di domenica prossima 4 dicembre: " Siamo ancora più determinati a realizzare al meglio questa festa della solidarietà e di tutta la comunità del territorio - conclude Corallo - si tratterà solo di fissare l'appuntamento sul calendario tra una settimana.