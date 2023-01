Pioggia torrenziale a Trani: due auto bloccate nel sottovia di Pozzopiano

A parte brevi momenti di tregua, piove ininterrottamente da stamattina e luoghi nevralgici della Città in queste situazioni diventano veri e propri fiumi e laghi d'acqua che, come è avvenuto nella serata, si possono rivelare anche pericolosi.In particolare due auto sono rimaste intrappolate nel sottovia di Pozzo piano, allagatosi a causa della pendenza. Per poterle liberare è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi della ditta Scaringella.Un po' di spavento ma nessun problema per gli occupanti delle automobili. per domani le previsioni parlano di una nuova giornata carica di pioggia, pertanto si raccomanda prudenza e magari di scegliere itinerari alternativi.