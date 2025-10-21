Piste ciclabili Via Martiri di Palermo a Trani
Piste ciclabili Via Martiri di Palermo a Trani
Attualità

Piste ciclabili a rischio, scatta la chiusura in Via Martiri di Palermo a Trani

L'area era stata dissequestrata dalla Procura il 13 ottobre, ma un nuovo sopralluogo tecnico ha rilevato "elevate criticità"

Trani - martedì 21 ottobre 2025 19.03
Il Comune di Trani chiude le piste ciclabili di via Martiri di Palermo. Con un'ordinanza dirigenziale (la n. 680 del 17 ottobre 2025), il Dirigente della Polizia Locale, Leonardo Cuocci Martorano, ha disposto l'immediato divieto di transito sul percorso ciclopedonale nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario di via Falcone/Borsellino e l'intersezione con via I° Capirro.

l provvedimento, che interdice l'uso di entrambe le piste, arriva in un momento particolare e spiega il motivo per cui l'interdizione, benché necessaria per ragioni di sicurezza, non sia stata disposta prima. La chiusura giunge, infatti, a seguito del dissequestro di uno dei due percorsi da parte della Procura della Repubblica, avvenuto appena pochi giorni fa, lo scorso 13 ottobre.

L'area era rimasta sotto vincolo giudiziario per un lungo periodo, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un ex dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, procedimento che si è poi concluso con la piena assoluzione dell'imputato. Solo dopo il dissequestro, la pista ciclabile è tornata nella piena disponibilità di Palazzo di Città. È stato solo a questo punto che l'amministrazione ha potuto intervenire, disponendo il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale che ha portato alla luce le criticità strutturali.

Nella relazione inviata alla Polizia Locale (prot. 60043/2025), i tecnici hanno messo nero su bianco la pericolosità del tracciato, accertando "elevate criticità che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale". La nota è stata perentoria, specificando che, a loro parere, entrambe le piste ciclabili in quel tratto "DEVONO essere interdette al transito ciclabile" per tutelare l'incolumità delle persone.

Perseguendo l'obiettivo della sicurezza stradale, richiamato come "finalità primaria" dal Codice della Strada, l'ordinanza della Polizia Locale non si limita quindi a istituire il divieto. Il provvedimento dispone anche "l'apposizione di idonea delimitazione fisica" delle stesse piste ciclabili. A breve, i due percorsi per le biciclette saranno completamente interdetti al transito presso tutti gli accessi. Le Forze di Polizia Stradale sono state incaricate di vigilare sul rispetto del divieto.
Degrado nella pista ciclabile in zona CapirroPista ciclabile di Capirro - foto di Antonio Corraro
  • Pista ciclabile
Altri contenuti a tema
«Giú le mani dalla pista ciclabile!» Inbox «Giú le mani dalla pista ciclabile!» Intervento di Andrea Orciuolo (ex presidente Confesercenti)
«Piste ciclabili, non ci sarà alcuna cancellazione» Vita di città «Piste ciclabili, non ci sarà alcuna cancellazione» L'amministrazione Bottaro smentisce le ipotesi delle ultime ore
Via Annibale di Francia: sistemato il cordolo della pista ciclabile, il pericolo rimane Via Annibale di Francia: sistemato il cordolo della pista ciclabile, il pericolo rimane La segnalazione di un residente del quartiere Capirro
E quel bidone al centro della pista ciclabile? E quel bidone al centro della pista ciclabile? Episodio assurdo avvenuto in Via Capirro, la segnalazione di un lettore
Pista ciclabile di Capirro in stato di abbandono Pista ciclabile di Capirro in stato di abbandono Degrado e incuria fanno da padrona, la denuncia di un lettore
Degrado e incuria per la pista ciclabile di Capirro Degrado e incuria per la pista ciclabile di Capirro Segno di come le grandi opere pubbliche vengano "dimenticate" col tempo
Unire Trani e Bisceglie con una pista ciclabile Territorio Unire Trani e Bisceglie con una pista ciclabile Ecco l'idea di un cittadino biscegliese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la salute
Contromano sulla pista ciclabile di Trani Contromano sulla pista ciclabile di Trani Una manovra pericolosa e illegale per saltare la coda
Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club
21 ottobre 2025 Terza Categoria, è iniziata la stagione dell’Asd Trani: vittoria di misura contro il Next Club
Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
21 ottobre 2025 Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani
21 ottobre 2025 Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani
Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie
21 ottobre 2025 Trani si prepara al Natale 2025: al via l’indagine per le luminarie
1
Orina sui muri della Cattedrale, tolleranza zero del Comune: "Gesto ignobile, caccia al responsabile "
21 ottobre 2025 Orina sui muri della Cattedrale, tolleranza zero del Comune: "Gesto ignobile, caccia al responsabile"
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
21 ottobre 2025 Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti
21 ottobre 2025 Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti
M5S critica il Piano Coste: "Trani Nord è piena di rifiuti speciali, priorità alla bonifica "
21 ottobre 2025 M5S critica il Piano Coste: "Trani Nord è piena di rifiuti speciali, priorità alla bonifica"
Caso AMIU, Cinquepalmi (Trani 2026): "15 milioni spesi senza rendicontazione "
21 ottobre 2025 Caso AMIU, Cinquepalmi (Trani 2026): "15 milioni spesi senza rendicontazione"
Trani, Cattedrale usata come orinatoio: l'infinita tristezza dell'inciviltà
20 ottobre 2025 Trani, Cattedrale usata come orinatoio: l'infinita tristezza dell'inciviltà
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.