Piste ciclabili a rischio, scatta la chiusura in Via Martiri di Palermo a Trani

Il Comune di Trani chiude le piste ciclabili di via Martiri di Palermo. Con un'ordinanza dirigenziale (la n. 680 del 17 ottobre 2025), il Dirigente della Polizia Locale, Leonardo Cuocci Martorano, ha disposto l'immediato divieto di transito sul percorso ciclopedonale nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario di via Falcone/Borsellino e l'intersezione con via I° Capirro.l provvedimento, che interdice l'uso di entrambe le piste, arriva in un momento particolare e spiega il motivo per cui l'interdizione, benché necessaria per ragioni di sicurezza, non sia stata disposta prima. La chiusura giunge, infatti, a seguito del dissequestro di uno dei due percorsi da parte della Procura della Repubblica, avvenuto appena pochi giorni fa, lo scorso 13 ottobre.L'area era rimasta sotto vincolo giudiziario per un lungo periodo, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un ex dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, procedimento che si è poi concluso con la piena assoluzione dell'imputato. Solo dopo il dissequestro, la pista ciclabile è tornata nella piena disponibilità di Palazzo di Città. È stato solo a questo punto che l'amministrazione ha potuto intervenire, disponendo il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale che ha portato alla luce le criticità strutturali.Nella relazione inviata alla Polizia Locale (prot. 60043/2025), i tecnici hanno messo nero su bianco la pericolosità del tracciato, accertando "elevate criticità che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale". La nota è stata perentoria, specificando che, a loro parere, entrambe le piste ciclabili in quel tratto "DEVONO essere interdette al transito ciclabile" per tutelare l'incolumità delle persone.Perseguendo l'obiettivo della sicurezza stradale, richiamato come "finalità primaria" dal Codice della Strada, l'ordinanza della Polizia Locale non si limita quindi a istituire il divieto. Il provvedimento dispone anche "l'apposizione di idonea delimitazione fisica" delle stesse piste ciclabili. A breve, i due percorsi per le biciclette saranno completamente interdetti al transito presso tutti gli accessi. Le Forze di Polizia Stradale sono state incaricate di vigilare sul rispetto del divieto.