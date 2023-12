PN Metro Plus e Città Medie, domani un incontro aperto alla cittadinanza

La Città di Trani, selezionata quale potenziale beneficiaria dei fondi nell'ambito del programma(giusto Protocollo di Intesa sottoscritto con l'Agenzia di Coesione) organizza un incontro plenario dedicato alla cittadinanza nonché a tutti i soggetti del terzo settore, istituzioni, privati, istituti scolastici e organizzazioni attivamente interessate al fine di condividere progettualità e linee di indirizzo condiviso per le due priorità di intervento individuate dall'Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta n. 98 del 6 ottobre 2023:Priorità 5 – Servizi per l'inclusione sociale e l'innovazione sociale con risorse FSE PlusPriorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale con risorse FESRL'incontro di informazione e di lavoro condiviso è programmato per mercoledì 13 dicembre alle ore 15.45 (inizio ore 16, termine alle ore 18) presso il, in via Beltrani, 51.Gli interessati alla partecipazione possono registrarsi all'incontro compilando il form dedicato al