Polimniae voces: il coro polifonico di Trani interpreterà i più bei canti natalizi

Il Coro Polifonico Polimniae Voces è lieto di invitarvi a partecipare a "Notte di luce, Notte di note", un concerto pensato per celebrare il periodo più magico dell'anno, ma anche per riflettere ed emozionarsi sulle note dei più bei brani della tradizione natalizia. La musica salva, illumina ogni momento: mai come oggi, in un mondo e in una società dilaniati da violenza e guerra, le dolci note di una canzone possono infondere luce e rinnovata speranza.È con questo spirito che domenica 17 dicembre, presso il Polo museale di Trani-Fondazione S.E.C.A, il coro polifonico tranese Polimniae Voces proporrà un vasto repertorio per prepararsi ad accogliere la notte più luminosa di tutte.(Ingresso libero fino ad esaurimento posti)Vi invitiamo a fare passaparola e vi aspettiamo numerosi per una serata all'insegna della musica!