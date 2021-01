Politica tranese: "Commedia all'italiana" per il consigliere comunale Giovanni Di Leo

"In questi giorni stiamo assistendo ad una rappresentazione della politica tipica dei film della commedia all'italiana di qualche anno fa.Un consigliere comunale di maggioranza si scaglia contro l'apparato dirigenziale di Amet e contro il consiglio di amministrazione a suo tempo nominato dal sindaco Bottaro e pretende un nuovo c.d.a. all'altezza.Il sindaco tace.Due liste civiche, Sud al centro e Italia in Comune concludono una alleanza-apparentamento a livello regionale, battezzata anche dal sindaco Bottaro, ma a livello tranese quelli di Sud al centro diramano un comunicato pubblico nel quale affermano di non saperne nulla e che è meglio che ognuno stia a casa sua.Quelli di Italia in Comune, invece, si dicono felici di entrare in maggioranza per il bene della collettività (?!)Il sindaco Bottaro questa volta interviene e afferma che Italia in Comune si deve guadagnare l'ingresso in maggioranza mostrando collaborazione.Che dire. Lo scenario politico appare del tutto degradato dalla rincorsa spasmodica alla visibilità e alla gestione del potere, e il sindaco Bottaro non governa in modo autorevole le dinamiche della sua maggioranza .E siamo agli inizi.....La cittadinanza assiste e giudica