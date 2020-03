Polizia locale e di Stato, in stazione un fronte comune per controllare gli accessi in città

Controlli, controlli ed ancora controlli. «E' tremendo vedere così le nostre città, ma non abbiamo alternativa». Ad annunciarlo è il sindaco Amedeo Bottaro. «In stazione, Polizia Locale e Polizia di Stato hanno fatto fronte comune - ha spiegato - per identificare tutti i viaggiatori scesi a Trani. Abbiamo impedito la discesa ad un cittadino russo in Italia dal 19 febbraio, abbiamo diffidato alla quarantena domiciliare una donna proveniente dalla Basilicata. Un cittadino straniero è stato inoltre fermato dalla Polizia per verifiche. Il presidio nella stazione andrà avanti per tutta la notte, così come lungo le vie d'accesso alla città.Le misure restrittive, il rimanere a casa, rappresentano l'unico strumento possibile per ridurre la trasmissione e l'impatto dell'epidemia. Lo conferma l'esempio della Cina. In Puglia paghiamo dannatamente l'onda d'urto dei massicci rientri delle ultime settimane. Se evitiamo contatti con l'esterno è probabile che, nel medio periodo, la curva dei contagi possa mitigarsi.A chi in privato - ha concluso - continua a chiedermi costanti interpretazioni del decreto ministeriale per poter lavorare o per poter uscire, ribadisco il mio pensiero: a prescindere dalle vostre ragioni o dalle vostre necessità, dobbiamo chiudere le porte in faccia al virus».