Popolari con Bottaro, in Consiglio comunale con i consiglieri Michele Lops e Donata Di Meo

La tornata elettorale appena conclusa, oltre alla riconferma di Amedeo Bottaro a Sindaco di Trani e di Michele Emiliano a Presidente della Regione Puglia, ha visto l'ottima affermazione a livello regionale di Popolari con Emiliano ed in ambito cittadino di Popolari con Bottaro Sindaco. Entrambe le formazioni sono la trasposizione elettorale del movimento politico Puglia Popolare, già presente in ambito regionale con una nutrita squadra di consiglieri ed assessori, che vede nel Sen. Massimo Cassano il suo referente più autorevole, già Sottosegretario al Lavoro ed attualmente Commissario dell'ARPAL.All'inizio della campagna elettorale l'incarico di Vicecoordinatore regionale è stato affidato al tranese Dott. Carlo Laurora, già consigliere regionale e provinciale, consigliere comunale a Trani nella consigliatura Bottaro appena conclusa. Anche grazie all'impegno organizzativo di Laurora, il Movimento coordinato dal Sen. Cassano ha ottenuto alla Regione quasi 100.000 voti, risultando così il terzo partito in assoluto. Sono stati eletti per Popolari con Emiliano ben 5 consiglieri regionali, uno per ognuna delle altre province pugliesi, mentre per la provincia BAT l'elezione del consigliere è sfumata per un soffio. Nonostante l'assenza di rappresentanti istituzionali uscenti, nella sesta provincia il movimento guidato da Carlo Laurora ha ottenuto ben 6500 voti.Ancor più entusiasmante è stato l'ottimo risultato ottenuto alle amministrative per la città di Trani, in cui Popolari con Bottaro Sindaco ha conseguito ben 1990 voti, posizionandosi come quarto partito in assoluto. L'adesione del movimento alla coalizione del Sindaco Bottaro ha rappresentato la logica conseguenza del sostegno già prestato dal Consigliere Laurora in favore del Sindaco a metà della consigliatura precedente, allorquando per senso di responsabilità aveva scelto di evitare la caduta dell'amministrazione e di sostenere, invece, l'azione amministrativa del Sindaco uscente, che negli ultimi tempi ha prodotto i risultati tangibili poi apprezzati dall'elettorato. Il movimento Popolari con Bottaro Sindaco si è schierato a sostegno del Sindaco uscente per dare continuità all'azione amministrativa intrapresa, che in assenza di valide alternative programmatiche si è dimostrata meritevole di attenzione e consenso.In quest'ottica, l'organizzazione cittadina del Movimento, sotto la sapiente regia del Consigliere Carlo Laurora, è stata affidata all'Avv. Felice Cuocci che ha costituito una lista variegata e per certi versi innovativa, che con ben 1342 preferenze ha visto l'elezione di due consiglieri comunali: l'Avv. Donata Di Meo con ben 521 voti ed il Geom. Michele Lops con 366 voti. La lista, composta da qualificati esponenti dello spaccato sociale e professionale cittadino, ha espresso in consiglio comunale un connubio di esperienza, professionalità e rinnovamento: il Geom. Michele Lops, valente professionista già consigliere comunale di lungo corso, e l'Avv. Donata Di Meo, giovane avvocato, impegnata nel sociale ed espressione del gruppo storico di Laurora. I due porteranno in consiglio comunale un valore aggiunto costituito sia dalla capacità di captare e sostenere le molteplici istanze di un'ampia base sociale, sia dal valido contributo di professionalità ed esperienza attinto dal proprio vissuto lavorativo e politico.Conclusa la tornata elettorale, il gruppo politico assocerà all'originaria denominazione di Puglia Popolare Trani quella di Popolari con Bottaro, e procederà alla costituzione del direttivo cittadino ed all'apertura di una sede stabile locale.