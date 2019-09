Premio Fondazione Megamark, domani proclamato il vincitore della quarta edizione

Nella cornice dei Dialoghi di Trani si terrà domani alle 18,30, nel Palazzo delle Arti Beltrani, la cerimonia di premiazione delpromosso dallaNella cinquina dei finalisti ci sono quattro libri già saliti agli onori delle cronache nell'ultimo anno: oltre acon 'Benevolenza cosmica' (Ed. Adelphi) ci sono, infatti, l'altra marchigiana, vincitrice nel 2019 del Premio Opera Italiana di Mondello con 'La lettrice di Čechov' (Ed. Nottetempo), il torinesevincitore del Premio Campiello Opera Prima 2019 con 'Hamburg La sabbia del tempo scomparso' (ed. Il Saggiatore), la romanatra i 12 finalisti del Premio Strega 2019 con 'Lux' (Ed. Neri Pozza) e il veronesevincitore nel 2018 del Premio Italo Calvino con L'inverno di giona' (Ed. Mondadori).Il vincitore e gli altri quattro finalisti del concorso letterario aperto a opere prime saranno premiati dal presidente della Fondazione Megamark, affiancato dalla giornalista e critico letterario, presidente della giuria tecnica, composta da personalità del mondo della cultura e dell'informazione, che ha selezionato i cinque romanzi finalisti tra i 71 romanzi pervenuti da tutta Italia.La valutazione finale è stata affidata a una giuria popolare composta da 40 lettori che, attraverso il loro giudizio, decreteranno il primo classificato, vincitore del premio di 5.000 euro; agli altri finalisti sarà consegnato un riconoscimento economico di 2.000 euro ciascuno. Un premio di 1.000 euro, invece, alla mantovana Paola Peretti che ha ricevuto una menzione speciale della giuria.Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell'omonimo gruppo pugliese. La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando 'Orizzonti solidali' rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi', nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.